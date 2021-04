Koronawirus w Polsce. Trudna sytuacja w szpitalach. Chodzi o pięć województw

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, we wtorek 13 kwietnia odnotowano 13 227 nowych zakażeń. Zmarły 664 osoby. Resort podał też, że w szpitalach przebywa 34 619 chorych z COVID-19, a 3 513 z nich jest podłączonych do respiratorów. To rekord pod względem użycia tego specjalistycznego sprzętu od początku epidemii COVID-19 w Polsce.