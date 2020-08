Koronawirus w Polsce. Tarnów. Zastępca prezydenta i skarbnik z koronawirusem. Część urzędników na kwarantannie

Koronawirus w Polsce. Zastępca prezydenta Tarnowa z koronawirusem

Koronawirus w Polsce. Urzędnicy na kwarantannie

W związku z zakażeniami, w tarnowskim urzędzie miasta wrócono do zasad przyjmowania interesantów, jakie obowiązywały na początku epidemii koronawirusa. Urzędnicy apelują, że jeżeli jest to możliwe, to należy odłożyć w czasie osobistą wizytę w magistracie, natomiast gdy sprawa musi być załatwiona w trybie pilnym, to należy wcześniej umówić się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.