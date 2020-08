Koronawirus w Polsce. Szymon Hołownia chce akcji masowego wyszczepiania Polaków przeciwko grypie

- Jesteśmy na progu sezonu grypowego. Co to oznacza? To, że bardzo wielu ludzi będzie miało objawy: kaszel, katar, wysoką gorączkę, z którymi pójdą do podstawowej opieki zdrowotnej. Jak dojdą do tego ci, którzy przyjdą, mając koronawirusa z bardzo podobnymi objawami, to system się zawali, a przynajmniej bardzo poważnie zatka i nie udzieli pomocy w taki sposób, w jaki powinien to zrobić - powiedział podczas konferencji Szymon Hołownia.