Koronawirus w Polsce. Szpital w Suchej Beskidzkiej apeluje o pomoc

"Absencja personelu medycznego i pomocniczego spowodowana koniecznością odbycia kwarantanny lub izolacji wpływa na liczbę personelu sprawującego opiekę nad pacjentami hospitalizowanymi w naszym Zespole. Dotyczy to również pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i z powodu COVID-19 na Pododdziale Obserwacyjno-Covidowym" - czytamy.

"Pilnie poszukujemy wolontariuszy lub osób chcących podjąć pracę w naszym szpitalu do opieki nad osobami hospitalizowanymi. Apelujemy do wszystkich, którzy chcieliby i mogą odciążyć personel naszej placówki" - apeluje dyrekcja.

Stadion Narodowy szpitalem tymczasowym

- Decyzją premiera pierwszy szpital tymczasowy znajdzie się na Stadionie Narodowym. Będzie on filią szpitala MSWiA. Chcemy przygotować 500 łóżek na pierwszym etapie, z czego 50 na intensywną terapię - mówił na konferencji minister Michał Dworczyk.

- Sytuacja jest poważna, to będzie pierwszy szpital tymczasowy. My uwalniamy i tworzymy kolejne miejsca na poziomie różnych szpitali, ale jako odpowiedzialny rząd myślimy o różnych wariantach - też o tym, co może się stać, jeśli system opieki służby zdrowia stanie na krawędzi - powiedział.