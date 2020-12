Koronawirus w Polsce. Sznur karetek przed szpitalem w Radomiu

_-_ Zespoły ratownicze przywożące karetkami chorych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego muszą czekać, aż od pacjenta pobrany zostanie wymaz i otrzyma on wynik. Dochodzi do sytuacji, że przed SOR-em czeka w kolejce kilkanaście karetek - potwierdza Rzeczniczka Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Elżbieta Cieślak.

Szybki test na COVID-19 w karetce

Benefity dla zaszczepionych. Prof. Marcin Matczak mówi, czy to dobry pomysł (WIDEO)

_-_Test jest szybki, wynik otrzymujemy po maksymalnie 30 minutach i wykonujemy go na miejscu. Jeśli pacjent jest ujemny, wówczas może wejść do szpitalnego oddziału ratunkowego i skorzystać z pomocy medycznej. Jeśli jest dodatni, kierowany jest tą samą karetką do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego lub do innej placówki - wyjaśniła Gajewska.