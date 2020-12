Koronawirus. Pacjenci obliczyli. Test teraz to kwarantanna bliskich na święta

Zdradza, że sam w ostatnim czasie miał aż kilkunastu takich pacjentów. - Podczas teleporady informują o objawach wskazujących na zakażenie COVID-19, a ja kieruję ich na test. Jednak dla nich jest to sytuacja nie do udźwignięcia. Muszą odwiedzić galerię, kupić prezenty, a później przecież są święta, które zamierzają spędzić w gronie rodziny. Święta wypadają za dwa tygodnie, a więc, jeśli okazałoby się, że ten pacjent jest zakażony, do Bożego Narodzenia powinien zakończyć izolację, ale pozostali domownicy będą dalej na kwarantannie - opowiada dr Sutkowski.

Nie każdego da się jednak przekonać. Dr Michał Sutkowski podsumowuje: - To poważne zjawisko będzie narastało. W momencie, kiedy te osoby z objawami chodzą do pracy, na zakupy przedświąteczne, to jest to tragedia. One roznoszą koronawirusa. To nie powinno mieć miejsca. W takim przypadku należy zostać w domu, zadzwonić do lekarza i wykonywać jego zalecenia.