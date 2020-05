Koronawirus w Polsce. Szczecin. Szpital szuka kilkudziesięciu sanitariuszy

W placówce brakuje jednak rąk do pracy. W środę na Facebooku zaapelowano o zgłaszanie się do pomocy. "Zadaniem sanitariuszki/sanitariusza będzie wspieranie personelu medycznego w codziennej pracy. Do głównych obowiązków sanitariusza należny m. in.: utrzymanie czystości w pomieszczeniach, zmiana pościeli, transport materiałów biologicznych (np. próbek krwi na terenie szpitala), czy też rozwożenie i wydawanie posiłków" - czytamy we wpisie.