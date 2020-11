Koronawirus w Polsce. Senat odrzucił ustawę ws. dodatków dla medyków

Projekt przewidywał, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym.

Koronawirus. Zamieszanie z ustawą covidową

Dzień później klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt kolejnej nowelizacji tzw. ustawy covidowej. Miała ona przywrócić wyjściową wersję przepisu dotyczącego dodatków dla medyków, które docelowo miały trafić wyłącznie do tych osób, które zostały skierowane do pracy przez wojewodę. To właśnie ta ustawa była rozpatrywana w Senacie w piątek - i została przez izbę wyższą parlamentu odrzucona.