Koronawirus w Polsce. Samolot ze sprzętem medycznym z Chin na Okęciu

Tysiące certyfikowanych testów diagnostycznych wirusa COVID-19, masek i kombinezonów ochronnych - to tylko niektóre z pozycji na długiej liście pomocy humanitarnej, jaka dotarła dziś z Chin do Warszawy. Wszystko to jest niezbędne do walki z epidemią koronawirusa w Polsce.

Koronawirus w Polsce. Samolot ze sprzętem medycznym z Chin wylądował na Okęciu. (Shutterstock.com)