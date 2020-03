Koronawirus w Polsce. Rzecznik rządu i wiceszef MSWiA o nowych rozwiązaniach ws. granic i karetek wymazowych

Koronawirus w Polsce. - Nawet kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy są za granicą - po powrocie do kraju - będzie mogło zostać objętych kwarantanną - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker z kolei informuje, że do chorych w domach będą jeździły karetki wymazowe i pobierały od nich materiał do testów na koronawirusa. Szczegóły ma ogłosić w weekend minister zdrowia.

Polityk PiS wyjaśnił, że chodzi o ludzi, którzy są na wyjazdach albo wycieczkach. Przymusowa kwarantanna dla wracających do Polski zacznie obowiązywać od północy.

- Te osoby oczywiście mogą wrócić do kraju - przyznał Mueller w Radiu Zet. - Jeśli chodzi o międzynarodowy ruch pasażerski, to ograniczony jest ruch lotniczy i kolejowy, natomiast autokary i wszystkie inne tego typu działania, jak powrót samochodem mogą być realizowane - dodał rzecznik rządu.

Jak wyjaśnił, powrót samolotem do kraju będzie możliwy jedyne w przypadku lotów czarterowych.

- W ostatnich dniach zaobserwowaliśmy zmniejszający się ruch graniczny. Zmalał o kilkadziesiąt procent. Dlatego zakładam, że te osoby, które chciały się przemieścić na teren kraju, już to zrobiły. Co ciekawe wielu obywateli polskich, gdy widzi zagranicą problemy i zakażenia, chce wrócić na teren kraju, bo uważają, że w Polsce jest bezpieczniej - mówił rzecznik rządu Piotr Mueller.

Koronawirus w Polsce. Polacy kierowani na kwarantannę

- Straż Graniczna jest gotowa do tego, żeby wprowadzić ruch tymczasowy. Będą wyznaczone miejsca, gdzie będzie można przekraczać granice. Inne miejsca, które dają taką możliwość, ale nie będą wyznaczone, będą po prostu zablokowane. Jeżeli chodzi o patrole Straży Granicznej, wojska, to będzie tego dużo więcej w tych miejscach, gdzie jest możliwość przekroczenia granicy. W XXI wieku jest też możliwość fotokomórek i różnych innych rozwiązań związanych z patrolowaniem granicy z powietrza. Od jutra granica będzie zamknięta - tak o przywróceniu kontroli granicznych mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM Paweł Szefernaker.

Dopytywany, czy liczebnie starczy odpowiednich służb, by patrolować granice, odpowiedział: - Tak. Straż Graniczna jest gotowa do tego, żeby przywrócić posterunki i kontrole na granicy zachodniej, południowej i z Litwą. Będzie też wsparcie innych służb, jeśli chodzi o patrolowanie granicy.

Wiceszef MSWiA przekazał też, że Polacy wracający do kraju będą skierowani na kwarantannę domową. - Wszyscy będą informowani na granicy, jak ona powinna wyglądać. Będą wypełniali druki, gdzie będą kwarantannę odbywać, z numerem telefony - żeby był kontakt z osobą odbywającą kwarantannę. Jeżeli będzie taka potrzeba, to dla osób, które nie mają miejsca, w którym mogą odbyć kwarantannę, albo nie chcą narazić swoich bliskich, są wyznaczone w każdym powiecie miejsca do odbywania zbiorowej kwarantanny - powiedział Paweł Szefernaker.

Koronawirus w Polsce. Szefernaker: Karetki wymazowe? To będzie realizowane

"To będzie realizowane" - zadeklarował w RMF FM Paweł Szefernaker, odnosząc się do pomysłu wprowadzenia tzw. karetek wymazowych, które będą jeździły do chorych w domach i pobierały od nich materiał do testów na koronawirusa. Szczegóły ma ogłosić w weekend minister zdrowia.

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa również o wyjazdy prezydenta Andrzeja Dudy, który odwiedza regiony Polski. - Te wyjazdy - jeżeli się odbywają - to są przygotowywane w taki sposób, żeby to było jak najmniejsze zagrożenie (zakażeniem - red.). Oczywiście jestem też przekonany, że kancelaria prezydenta będzie się dostosowywać do zagrożenia i w związku z tym zmieniać kalendarz pana prezydenta jeśli chodzi o wyjazdy - stwierdził wiceszef MSWiA.