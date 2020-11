Koronawirus w Polsce. Rzecznik ministerstwa o najnowszym raporcie

- Minister zdrowia polecił Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu przeanalizowanie wszystkich raportów z ostatnich dni i tygodni na Mazowszu i na Śląsku. Do środy ma być w tej sprawie oświadczenie - powiedział na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Przyznał, że "jeżeli obserwujemy mniej zgłoszeń do lekarzy, to logicznym jest, że będziemy obserwować mniejszą liczbę wykonanych testów". - Kiedy mieliśmy kilkaset zachorowań logicznym jest, że ta skala zgonów była dużo mniejsza - procent jest ten sam. Dzisiaj, kiedy mamy ponad 20 000 zakażeń ten procent pozostaje taki sam, ale dotyczy dużo większej populacji - skomentował.

- Dziś mamy do czynienia z przypadkami, że liczba łóżek zajętych spada lub rośnie wolniej. To oznacza, że mniej pacjentów trafia do szpitala, mniej pacjentów jest chorych - dodał.