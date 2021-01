Koronawirus w Polsce. Ruszyły testy przesiewowe nauczycieli. "Po co to badanie?"

- Czy naprawdę nic już nie możemy zrobić w edukacji z sensem? Testowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest dla mnie nieuzasadnione. Jakie korzyści płyną z informacji, że jakaś liczba nauczycieli w dniach 11-15 stycznia nie była zakażona COVID-19? - pyta dyrektor szkoły podstawowej. Od dziś jego pracownicy mogą wykonać test na koronawirusa. I już dziś pięć osób z tej możliwości zrezygnowało.

Dariusz Zelewski, dyrektor szkoły podstawowej w Kartuzach przyznaje, że na 31 pracowników jego szkoły, 27 zgłosiło się, by zrobić sobie test PCR na koronawirusa. W trakcie naszej rozmowy poinformował, że właśnie pięć z nich zrezygnowało.

W jego ocenie badania te nie mają sensu. Ktoś, kto będzie zakażony w dniu testu, może nie być już chory wtedy, kiedy dzieci wrócą do szkoły. Albo może zdrowy wrócić do szkoły, a w niej zakazić się koronawirusem.

- Oczywistym wydaje się więc, że nauczyciele, podobnie jak pracownicy służby zdrowia, powinni mieć możliwość szczepień w pierwszym możliwym terminie. I to nie tylko ze względów edukacyjnych, ale gospodarczych. Gdyby na początek zaszczepić nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, to ze spokojem można zrobić powrót dzieci najmłodszych do szkół. Tym samym rodzice mogą pójść do pracy, prowadzić biznesy. Zdaję sobie jednak sprawę, że wybory rządu są inne - mówi dyrektor Zelewski.

"Jednorazowe badanie jest bezsensowne"

Renata Zajder, nauczycielka z Poznania i współtwórczyni nauczycielskiej inicjatywy Protest z Wykrzyknikiem, komentuje dla WP: - Trudno zająć inne niż krytyczne stanowisko wobec pomysłu ministerstwa. Jednorazowe badanie jest po prostu bezsensowne - w jego wyniku zidentyfikowana zostanie grupa osób, które w danej chwili są chore i co dalej?

- Sens miałyby raczej badanie na obecność przeciwciał, jako akcja poprzedzającą pilne szczepienia nauczycieli - mówi nauczycielka. I dodaje, że do tego właśnie powinien przekonywać premiera i ministra zdrowia minister Czarnek podczas spotkań rządowego sztabu kryzysowego. - Gdyby zamiast czczych konferencji rozpocząć dziś szczepienie 190 tys osób, to 18 stycznia dzieci i nauczyciele klas I-III bez przeszkód mogliby wrócić do szkół. Jeśli jednak teraz miałaby być testowana jakakolwiek grupa, to nauczycielki przedszkola. W przeciwieństwie do nauczycieli klas I-III, cały czas wystawione są na ryzyko zarażenia i tam te badanie miałyby jakiś sens - stwierdza nauczycielka.

Testy przesiewowe wśród nauczycieli. "Bałagan"

Inna nauczycielka, która chce pozostać anonimowa, wskazuje na jeszcze inny aspekt. - Warto zwrócić uwagę na bałagan. Nie wiadomo dlaczego za organizację tych testów przesiewowych odpowiedzialne były kuratoria, a nie organy prowadzące. Dyrektorzy byli bombardowani mailami w sprawie ekspresowego zbierania danych (najpierw tylko liczba chętnych, a potem bardzo szybko pesel, nr telefonu). Pojawiały się też sprzeczne komunikaty - mówi kobieta.

I wyjasnia, że nauczyciele dostawali SMS, a później maila, że mają SMS zignorować. - W SMS była też informacja o kwarantannie na którą nauczyciele mieli być automatycznie kierowani w oczekiwaniu na wynik testu. Dyrektorzy natomiast po telefonie do sanepidu otrzymywali informację, że jednak ta przy testowaniu nauczycieli nie dotyczy - wyjaśnia nasza rozmówczyni. I podsumowuje: - To wszystko podważa zaufanie do systemu.

Nauczyciele narzekali też na grupach, że dostawali informację o zmianie terminu ich testowania więcej niż raz, co często skłaniało ich do zrezygnowania z tej możliwości.

165 tys. chętnych. Ilu przetestują?

Do udziału w testach w całym kraju zgłosiło się około 165 tysięcy osób - nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników niepedagogicznych tych szkół. Informowało o tym w piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Badania będzie można zrobić w 600 punktach wymazowych.

W woj. wielkopolskim zgłosiło się 12 660 osób. W woj. małopolskim - zainteresowanych badaniem jest ok. 7 tys. nauczycieli z klas I-III, tysiąc ze szkół specjalnych i ok. 2,5 tys. niepedagogicznych pracowników szkół.

W województwie mazowieckim to 28 tys. chętnych, a w zachodniopomorskim do akcji testowania zgłosiło się 7295 osób (nauczyciele i pracownicy administracyjni). Na terenie woj. śląskiego natomiast - 19 880 osób.

Ile osób z tych, które się zgłosiły, weźmie udział w badaniu? Na te dane musimy jeszcze poczekać. Próbowaliśmy dowiedzieć się, ile osób z tej grupy już wykonało wymaz. Otrzymaliśmy informację z kilku wojewódzkich stacji sanepidu, że za wcześnie jeszcze na uzyskanie takich informacji. Będą one dostępne po zakończeniu akcji, która potrwa do 15 stycznia.