Koronawirus w Polsce. Rusiec. Tragiczna sytuacja w Domu Aktywnego Seniora "Biały Bez"

Koronawirus w Polsce. "Fałszywy" zakażony w Domu Aktywnego Seniora "Biały Bez"

To właśnie 30 marca do placówki trafił pensjonariusz, u którego testy najpierw dały wynik "negatywny", a po kilku dniach w innym "pozytywny". Również tego dnia szefowa placówki skontaktowała się z sanepidem w Pruszkowie. Dom seniora został wówczas zamknięty. Jeszcze wcześniej, bo od 11 marca, był niedostępny dla odwiedzających. Kwarantanna w ośrodku miała trwać do 10 kwietnia.