Koronawirus w Polsce. Rewal. 50 turystów ośrodka wczasowego objętych kwarantanną

Koronawirus w Polsce. Rewal. Zakażeni turyści

Zakażani koronawirusem wczasowicze przyjechali do Rewala (woj. zachodniopomorskie) ze Śląska. Było to starsze małżeństwo. W poniedziałek kobieta źle się poczuła, miała bóle w klatce piersiowej . Początkowo podejrzewano kłopoty kardiologiczne, ale po zrobieniu testów na koronawirusa potwierdzono COVID-19 . Następnie testowi poddany został mąż chorej kobiety.

Zakażane małżeństwo trafiło do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Zostali przyjęci na oddział zakaźny i są w stosunkowo dobrym stanie.

Koronawirus w Polsce. Rewal. Wszystko zależy wyników testów

- Chodzi w sumie o około 50 osób, z czego większość stanowią inni turyści, a pozostałych kilka osób to personel ośrodka. Wszystkim została zapewniona opieka, a w najbliższym czasie zostaną od nich pobrane wymazy. Zgodnie z decyzją powiatowego sanepidu kwarantanna ma potrwać do 27 czerwca. Jednak według obowiązujących przepisów, jeśli osoby te będą miały negatywne wyniki testu na koronawirusa, zostaną z kwarantanny zwolnione wcześniej - powiedziała we wtorek Wirtualnej Polsce Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Szczecinie.