Koronawirus w Polsce. Raport ws. zajętych respiratorów i łóżek (22 kwietnia)

W wyniku zakażenia koronawirusem ze specjalnie przystosowanych do terapii COVID-19 45 814 łóżek korzysta obecnie 29 831 osób . Z 4546 respiratorów korzysta obecnie 3 229 pacjentów .

Minister zdrowia poinformował o zmianie w dotychczasowych obostrzeniach - odmrażanie gospodarki będzie przebiegało regionalnie. W 11 województwach, gdzie sytuacja się polepsza, otwarte zostaną: salony fryzjerskie, kosmetyczne i urody. Do szkół - w formie hybrydowej - wrócą także uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Pięć regionów dalej będzie funkcjonowało w dotychczasowym reżimie. To województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie.

- Wydaje się, że to apogeum mamy za sobą. Nadal mamy jednak regiony, w których ta sytuacja jest trudna. To m.in. województwo śląskie, gdzie na 100 tys. mieszkańców wskaźnik zakażeń wynosi około 50 - mówił Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia był pytany o to, czy zniesiony zostanie obowiązek maseczkowy. - Na ten moment zniesienie tego obostrzenia jest dla mnie nieakceptowalne - odparł Niedzielski.