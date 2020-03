Koronawirus w Polsce. Rafał Trzaskowski: "Warszawa nie wyobraża sobie przeprowadzenia wyborów".

Koronawirus w Polsce. Rafał Trzaskowski: "Warszawa jest zabezpieczona"

Trzaskowski zaznaczył, że testów jest za mało ale Warszawa robi wszystko, by postawić laboratoria na nogi. Przygotowanie na pik zachorowań określił też jako "dobre". - W Warszawie mamy większość sprzętu. Robimy zakupy , ale też brakuje nam chociażby 30 stanowisk opieki specjalnej. Warszawa jest zabezpieczona, ale pamiętajmy, że to duże miasto - podkreślił prezydent miasta.

Pytany o to, ilu pacjentów z koronawirusem jest w Warszawie, Trzaskowski odpowiedział, że jest to około 90 osób. Dodał jednak, że rząd zastrzega sobie wszelkie dane na temat osób zakażonych.

Koronawirus w Polsce. Rafał Trzaskowski: "Apelujemy, by ludzie zostali w domach"

Polityk zdementował też plotki o zamknięciu i odizolowaniu miasta. - To wszystko plotki. Takich informacji nieprawdziwych jest niestety mnóstwo. Apeluję, słuchajmy uważnie tego, co mówi rząd - zaznaczył Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy nie uniknął też pytań o kontrowersyjną decyzję dotyczącą zmiany rozkładu komunikacji miejskiej na weekendowy. Polityk tłumaczył, że "decyzja jest racjonalna" i była analizowana przez szereg ekspertów . - My też apelujemy, żeby ludzie zostali w domach, o ile to możliwe. Tam, gdzie te autobusy są konieczne, wysyłamy ich więcej - mówił.

Pytany o to, dlaczego władze Warszawy nie zdecydowały się na zniesienie opłaty parkingowej, Trzaskowski również stwierdził, że to "racjonalne podejście". - Mi właśnie na tym zależy, żeby w tej trudnej sytuacji można było znaleźć miejsce do parkowania. Gdybyśmy znieśli opłaty, tych miejsc by nie było - podkreślił Trzaskowski.