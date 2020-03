Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych przypadkach zakażenia

Liczba osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem wzrosła do 749. 8 osób zmarło.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia: pod koniec tygodnia możemy mieć "dobrych parę tysięcy zakażeń"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski od kilku dni podkreśla, że liczba zakażonych będzie rosnąć. W poniedziałek w rozmowie z RMF FM ocenił, że na koniec tygodnia możemy mieć "dobrych parę tysięcy zakażeń". - Nie czuję przypływu optymizmu - stwierdził. Jak podkreślił, siedzenie w domu to jedyny sposób na uchronienie się przed koronawirusem.

Do głównych objawów choroby należą gorączka, suchy kaszel, ogólne zmęczenie i spłycony oddech. Od 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje koronawirusa jako pandemię. W drugiej połowie marca liczba chorych na koronawirusa we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji stała się wyższa niż w Chinach.

Koronawirus w Polsce i na świecie. WHO apeluje o przeprowadzanie testów

- Liczba zgłoszonych przypadków zakażeń koronawirusem przekroczyła już 300 tysięcy. Od pierwszego zgłoszonego przypadku do wzrostu liczby zakażonych do 100 tysięcy minęło 67 dni. Wzrost o kolejne 100 tys. przypadków nastąpił po 11 dniach. Następne 100 tysięcy nowych przypadków pojawiło się po zaledwie 4 dniach - stwierdził szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.