Koronawirus w Polsce. Radom i dramatyczne nagranie. "Mamy sobie szukać szpitala"

Do zdarzenia doszło 18 kwietnia. Z tego dnia pochodzi też nagranie, które składa się z kilku części. Jest to zbitek rozmów ratowników medycznych i dyspozytora. Dzięki dokładnym danym, stacji TVN udało się odtworzyć przebieg zdarzenia, które napawa przerażeniem.

Koronawirus w Polsce. Radom. Dramatyczne nagranie

Koronawirus w Polsce. Radom. "Mamy sobie szukać szpitala"

Informacja do dyspozytora wpłynęła o godzinie 11.53. Kobieta przebywała wcześniej na kwarantannie. Pierwszy test był negatywny, na wyniki drugiego wciąż czekała. To ważne, ponieważ Radomski Szpital Specjalistyczny został wcześniej przekształcony w szpital jednoimienny. Placówka jednak nie chciała przyjąć pacjentki. Dyspozytor został wywołany po raz kolejny. Była godzina 12:15.

Ratownicy z karetki wiedząc, że MSS ma problem z epidemią koronawirusa znów zgłasza się do dyspozytora. Przekazali informację od lekarza ze szpitala, na co dyspozytor odpowiedział: "Niech sobie jaj nie robi. Ma przyjąć tego pacjenta i koniec".

Koronawirus. Radom. Trzy godziny przepychanek między szpitalami

Mijają kolejne minuty. Dyspozytor skontaktował się z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego. To on rozstrzyga o tym, gdzie trafia pacjent w stanie nagłego zagrożenia życia. O 12:43 ratownicy dowiadują się, że decyzji wciąż nie ma. Nie było jej też o godzinie 13:02 i 13:27. Wtedy właśnie ratowniczka dzwoni do dyspozytora z prośbą o reakcję. Kobieta już ponad dwie godziny przebywa w karetce. Kończy jej się "okienko", czyli czas na możliwość użycia specjalnego leku, który pozwoli na rozpuszczenie zatoru lub zakrzepu tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, a który musi zostać podany do 4,5 godziny od zauważenia pierwszych objawów udaru.