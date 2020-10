Koronawirus w Polsce. Prof. Grzegorz Juszczyk: sytuacja jest poważna

Kiedy dojdziemy do momentu, w którym konieczny będzie ponowny lockdown kraju? Na to pytanie dyrektor NIZP-PZH, gość RMF FM, odpowiedział: - Mamy teraz wzrost, w którym podwaja nam się liczba przypadków co siedem dni. Jeżeli w ciągu najbliższych siedmiu dni zaobserwujemy kontynuację tego trendu, to to będzie ten moment, w którym trzeba będzie alarmować - ocenił.