Koronawirus w Polsce. Prezydent Zielonej Góry zakażony. Wcześniej pisał o "koronaściemie"

"Wiem, że nie jestem pierwszy i nie jestem ostatni, który przejdzie przez koronawirusa. Ale to nie oznacza, że zmieniłem swoje nastawienie do tego. Dalej uważam, że wielu ludzi będzie ściemniać nas w tym całym temacie. Koronawirus jak grypa, jak inne wirusy był, jest i będzie, nie zniknie z dnia na dzień. Musimy się nauczyć z nim żyć. On będzie z nami na lata. Nie da się przed nim uciec, schować, ale nie jest to też coś, co powoduje to, iż powinniśmy znowu pozamykać się w domach. Trzeba żyć, trzeba się potrafić cieszyć tym, co przynosi nam każdy dzień" - dodał Kubicki.

"Część z Was próbuje mi wmówić, że kwestionuje istnienie wirusa. Nie jest to prawdą, ja tego nigdy nie mówiłem, nigdy tego nie napisałem, kwestionuje natomiast to jak z nim walczymy. Jak z nim się obchodzimy. Jak potrafimy okłamywać i straszyć ludzi" - napisał we wtorek Kubicki. "Czy mam przypomnieć, o czym pisałem? A czy były już minister zdrowia jest dla Was wiarygodny? Czy to, co mówił i to, co robiła było szczere i prawdziwe? Czy było tylko jedną wielką ściemą. Kazał siedzieć w domu, zakazał wychodzić do lasu, a jak przestał być ministrem to zapakował się i pojechał do Hiszpanii, z którą zamknęliśmy granicę, bo tam szaleje wirus. Czy to jest wiarygodne, czy to nie jest po prostu ściemnianie ludzi?" - tłumaczy Kubicki w swoim wpisie.