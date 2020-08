Koronawirus w Polsce. Prezydent Rybnika pisze do Łukasza Szumowskiego o napiętnowaniu rybniczan

Prezydent Rybnika opublikował treść listu do Łukasza Szumowskiego na Facebooku. Poinformował też, że podobne listy szykują inne objęte obostrzeniami miejscowości.

Piotr Kuczera napisał w liście do ministra zdrowia, że dziwi go brak jakichkolwiek konsultacji decyzji o wprowadzeniu obostrzeń z samorządami. Oznacza to w jego opinii zupełne pominięcie władz samorządowych w zarządzaniu podlegającym im obszarom.