Koronawirus w Polsce. Prezydent odwołał Radę Gabinetową. Pojechał na Podkarpacie

Kancelaria Prezydenta zamknęła podwoje dla interesantów. Wstrzymano przyjmowanie od obywateli petycji, skarg i wniosków - teraz mogą to oni zrobić tylko za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP. Osoby wchodzące do budynku poddawane są pomiarom temperatury - wszystko po to, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.