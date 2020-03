Koronawirus w Polsce. Prezes PiS Jarosław Kaczyński pojechał na Wawel

To nie pierwszy raz, kiedy Jarosław Kaczyński widziany jest "na mieście". Pomimo apelu ze strony arcybiskupa Stanisława Gądeckiego o to, aby w czasie pandemii zostać w domu, a nabożeństwa słuchać lub oglądać za pośrednictwem mediów, prezes PiS 15 marca udał się na mszę do jednego z kościołów na warszawskim Starym Mieście.