Koronawirus w Polsce. Ponad 2 tysiące zakażeń. "Służba zdrowia zaczyna być niewydolna"

Koronawirus w Polsce. "Służba zdrowia nie jest przystosowana do leczenia tysięcy osób z zakażeniami"

- Liczba zakażeń w stosunku do tego, co było, jest duża, ale w stosunku do tego, co będzie, prawdopodobnie mała. W kolejnych dniach zapewne padną kolejne rekordy - mówi nam Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarz z Porozumienia Zielonogórskiego.