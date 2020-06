Koronawirus w Polsce. Połowa wsi jest na kwarantannie. Ale wyniki testów zaskakują

Gdy w Psarach na Dolnym Śląsku koronawirusa wykryto u sprzedawcy w wiejskim sklepie, zaczęły się poszukiwania. Wiadomo, że sprzedawca był jedną z dwóch osób we wsi, u których stwierdzono zakażenie. Nie miał jednak żadnych symptomów choroby, więc do sklepu przychodziły całe rodziny. Sanepid musiał dotrzeć do wszystkich, którzy robili u niego zakupy.