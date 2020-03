Koronawirus w Polsce. Piotr Mueller o korkach na przejściach granicznych: analizowaliśmy tę kwestię

Błyskawiczne przeprowadzenie testów u członków Rady Ministrów skomentował na swoim profilu na Twitterze były premier Donald Tusk . "Łatwiejszy i szybszy dostęp do testów dla ludzi władzy niż dla chorych i lekarzy to oblany test z przyzwoitości i demokracji" - napisał Tusk.

- Ciężko mi komentować takie słowa. Miałem nadzieję, że są takie sprawy, które są ponadpartyjne - mówił pytany o ten wpis rzecznik rządu. - Widać Donald Tusk nawet w takiej sytuacji nie jest w stanie tego zrobić. To przykre. Dodam że troszczymy się o to, aby każdy, kto miał właśnie kontakt z osobami zakażonymi, zawsze miał przeprowadzone to badanie i taka jest procedura w tej chwili. Każdy, kto miał bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, ma przeprowadzane badania bez względu na to, czy jest lekarzem, czy urzędnikiem, czy obywatelem, który realizuje inne zadania społeczne - stwierdził Piotr Mueller.