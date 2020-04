Koronawirus w Polsce. Pierwsza Dama uczy niemieckiego

Koronawirus w Polsce. Zamknięte szkoły

Działalność szkół i uczelni wyższych została zawieszona do 26 kwietnia. Do tego czasu zamknięte będą również przedszkola i żłobki. Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował o przesunięciu terminów egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Najwcześniej odbędą się one w czerwcu. Rząd poda konkretne terminy z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.