Koronawirus w Polsce. Personel opuścił ośrodek w Czernichowie. "Ostatnia doba była najtrudniejsza"

Do ośrodka zostały skierowane dwa zespoły ratownictwa medycznego. Przeprowadziły one segregację medyczną pacjentów ośrodka. Wytypowano osoby, które w pierwszej kolejności mogą opuścić placówkę. Do godziny 6 rano w piątek zorganizowano transport medyczny dla 14 osób. Łącznie przebywa w placówce około 150 pacjentów, wielu z nich to osoby ciężko chore.