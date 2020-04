Koronawirus w Polsce. Największy wzrost zachorowań. Ministerstwo mówi o nowych ogniskach COVID-19

Koronawirus w Polsce. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o największym do tej pory dobowym wzroście zakażeń. To 545 nowych przypadków COVID-19. Rzecznik resortu tłumaczy, co ma wpływ na taki wzrost.

Koronawirus. Ministerstwo zdrowia wyjaśnia znaczny wzrost zachorowań (Getty Images)