Koronawirus w Polsce. Ograniczenia mają chronić pasażerów. “To oderwane od rzeczywistości”

Premier zapowiada, a samorządy mają przestrzegać. Co najwyżej połowa miejsc siedzących może być zajęta w autobusach i tramwajach. Tylko jak to egzekwować? To pytanie zadają sobie teraz samorządy. - Mieliśmy trzy godziny, żeby dostosować się do wytycznych. Sytuacja jest niebywale trudna - słyszymy w stołecznym ratuszu.



Rząd wprowadził nowe ograniczenia w związku z koronawirusem. Samorządy mają problem (East News, Fot: Beata Zawrzel)