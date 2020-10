Koronawirus w Polsce. Od dzisiaj wchodzą nowe obostrzenia. Zobacz jakie

Koronawirus nie daje za wygraną. Nowe obostrzenia

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zajętych respiratorów. Dr Grzesiowski: "To jest prawdziwy problem"

Resort zdrowia wspominał ponadto o ograniczeniu działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00, a także limitach osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych: w strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób. W strefie czerwonej pozostać ma ograniczenie do 50 osób.