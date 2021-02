Koronawirus w Polsce. Nysa. Nie będzie wniosku do sądu ws. spotkania polityków w restauracji

Sprawa dotyczy wydarzeń z połowy listopada 2020 r. W jednej z hotelowych restauracji w Nysie doszło do spotkania opolskiego posła Porozumienia z samorządowcami. W lokalu pojawił się burmistrz Kordian Kolbiarz, który wówczas nie miał maseczki, a także jego zastępca Marek Rymarz. W pewnym momencie interweniowała policja. Wbrew początkowym tłumaczeniom nie wszyscy byli gośćmi hotelowymi.

Koronawirus. Polska. Policja nie dopatrzyła się złamania prawa podczas spotkania w Nysie

Policja wyjaśniała sprawę, postępowanie sprawdzające w tej kwestii trwało kilka tygodni. Ostatecznie zrezygnowano z wystąpienia do sądu z wnioskiem o ukaranie uczestników spotkania. Nie dopatrzono się złamania przepisów. Według ustaleń funkcjonariuszy w hotelu "zorganizowane zostało spotkanie służbowe, które miało charakter zawodowy". Jego organizator skorzystał z usług hotelarskich w ramach podróży służbowej.

Policja w Nysie skierowała ostatnio do prokuratury sprawę lokalu Nitro. W styczniu dwukrotnie odbyły się tam spotkania osób, które według organizatorów były przedstawiane jako "budowanie struktur Partii Strajk Przedsiębiorców". Postępowanie prowadzone jest w sprawie spowodowania zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia choroby zakaźnych. Grozi za to do ośmiu lat pozbawienia wolności.