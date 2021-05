Koronawirus w Polsce. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia [10 maja 2021]

Mimo że szczyt trzeciej fali koronawirusa w Polsce za nami, to dane przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia nie pozwalają jeszcze na pełen optymizm.

Koronawirus w Polsce. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

"20 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów" - doprecyzował resort.

Koronawirus w Polsce. Duży spadek zgonów

Ministerstwo poinformowało, że powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 11 osób. W ciągu ostatniej doby koronawirus przyczynił się do śmierci 22 osób. Od początku epidemii zdiagnozowano 2 835 083 infekcji koronawirusem, zmarło 70 034 osób.

Sytuacja w szpitalach

Resort podzielił się także danymi dotyczącymi aktualnej sytuacji w szpitalach. Zajętych jest 15 925 łóżek covidowych. 2 083 pacjentów wymaga wsparcia respiratorem. To spory spadek w porównaniu do sytuacji sprzed tygodnia, kiedy to zajętych było aż 20 974 łóżek covidowych, a 2 593 pacjentów wymagało wsparcia respiratorem.