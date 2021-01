Koronawirus w Polsce. Nowe rozporządzenie rządu ws. obostrzeń

Nowymi przepisami uzupełnione zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Uwzględniono w nim ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wśród zmian zamieszczonych w piątek w Dzienniku Ustaw znalazły się regulacje odnoszące się do kwarantanny.

Z obowiązku przejścia kwarantanny zwolnieni są od teraz m.in. członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych i członkowie sztabu szkoleniowego, a także sędziowie sportowi, którzy wracają do Polski z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację.

Koronawirus w Polsce. Zmiany w hotelach i szczepieniach

Do pierwszego etapu Narodowego Programu Szczepień dopisano też osoby cierpiące na stany zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Wśród nich wyszczególniono pacjentów dializowanych, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku (od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki), czy w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów. Osoby te muszą być urodzone po 1961 r.