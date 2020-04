Koronawirus w Polsce. Nowe dane z policji. 190 naruszeń kwarantanny

W niedzielę rano insp. Mariusz Ciarka poinformował, że w ciągu ostatniej doby policjanci sprawdzili prawie 102 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie. W ok. 190 przypadkach funkcjonariusze uznali, że doszło do złamania zasad. Ok. 30 osób poprosiło policję o przekazanie prośby o pomoc w zakupach, wyniesieniu śmieci czy nadaniu przesyłki.