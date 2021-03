Koronawirus w Polsce. Niepokojące dane z Warszawy

Od początku marca do minionego wtorku łącznie ratownicy pobrali prawie 4,7 tys. wymazów. Natomiast w całym lutym - niemal. 4,8 tys. Wniosek? W dwa i pół tygodnia ratownicy zrobili tyle wymazów, co w całym lutym.

Jeszcze w pierwszym tygodniu lutego ratownicy pobrali niewiele ponad 800 wymazów, a w drugim tygodniu marca było to już prawie 2 tys.

Lockdown w Polsce przed Wielkanocą? "Bezradny rząd podejmuje decyzje na ślepo"

Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Piotr Owczarski podkreśla, że ratownicy są dobrze przygotowani do pracy. Żaden z nich nie zaraził się koronawirusem bezpośrednio od pacjenta. Były zakażenia, ale najczęściej od osób bliskich.

Ratownicy stołecznego pogotowania przyjeżdżają do osób, które nie mogą samodzielnie udać się do punktów pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. - Mamy 16 zespołów, które realizują te zadania - mówi PAP Owczarski.