Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Wzrost liczby osób zakażonych [28 stycznia]

140 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Ostatniej doby zmarło 389 chorych

Z powodu COVID-19 zmarło 78 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 311 osób. Liczba osób zakażonych koronawirusem to 1 496 665. W sumie zmarło 36 443 chorych.

Nowe obostrzenia w Polsce

- Jeśli chodzi o Polskę, wyniki zachorowań i sytuacja pandemiczna w stosunku do wielu naszych partnerów zagranicznych nie jest zła, ale jednak nie możemy zapominać o tym, co się dzieje w innych krajach UE - mówił w "Sygnałach Dnia" Polskiego Radia Michał Dworczyk.

- My też musimy mieć zawsze w tyle głowy, że nie jesteśmy jakąś wyspą, która jest oddzielona oceanem od innych krajów europejskich. Musimy myśleć o bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu Polaków - zaznaczył Michał Dworczyk.

Dopytywany, jakie będą nowe decyzje rządu, Dworczyk stwierdził, że "trzeba patrzeć z ostrożnym optymizmem w przyszłość", "trzeba iść w kierunku lekkiego rozluźnienia, ale musi być to niezwykle ostrożny proces".

Przypomnijmy, że obecne obostrzenia obowiązują od 28 grudnia. Najpierw rząd zaplanował je do 17 stycznia, ale później przedłużył o kolejne dwa tygodnie - do końca stycznia. Jedyna zmiana dotyczyła dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych. Po feriach wróciły do nauki stacjonarnej.