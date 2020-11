Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia (16 listopada)

Koronawirus. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

W szpitalach w całej Polsce przebywa obecnie 22 458 osób (+470). Podłączenia do respiratora wymaga 2103 pacjentów (-11). Na kwarantannie znajduje się ponad 422 tys. osób.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia a obostrzenia

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce od 7 listopada mamy do czynienia z nowymi obostrzeniami. Rząd zdecydowało o zamknięciu sklepów w galeriach handlowych - wyjątkiem są m.in. sklepy z żywnością oraz apteki. Zamknięte zostały także kina, teatry, muzea i inne placówki związane z kulturą.

Od 9 listopada na zdalne nauczanie wysłano za to uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Tym samym dołączyły one do uczniów starszy roczników podstawówek oraz szkół średnich.