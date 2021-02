Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z resortu zdrowia [19 lutego 2021]

- To, co się obecnie dzieje, to wynik naszej zwiększonej mobilności - stwierdził rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Ostatnie wyniki uśpiły naszą społeczną czujność. Odreagowaliśmy po poluzowaniu obostrzeń, otwarciu galerii handlowych - dodał.

Rzecznik ministra zdrowia poinformował, że za 10 proc. zakażeń koronawirusem w Polsce odpowiada brytyjska wersja koronawirusa. - Jeżeli porównywalibyśmy to do sytuacji sprzed tygodnia, to mamy dwukrotny wzrost transmisji wirusa brytyjskiego. Jest to zgodne z tym, co dzieje się w całej Europie, że obecność koronawirusa w wersji brytyjskiej podwaja się z tygodnia na tydzień - stwierdził Andrusiewicz.