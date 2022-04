Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane o zakażonych

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że rząd przygotowuje się do zakończenia stanu epidemii, który trwa od 20 marca 2020 roku. To nie oznacza jednak, że koronawirus zniknął. Resort zdrowia przedstawił w środę najnowsze informacje dotyczące sytuacji epidemicznej w naszym kraju w ostatnim tygodniu.