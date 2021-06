Koronawirus w Polsce. Skok zakażeń w raporcie Ministerstwa Zdrowia [11 czerwca]

To, co spodoba się wielu osobom, te decyzja o przywróceniu działalności dyskotek oraz klubów. Z powodu koronawirusa były zamknięte aż do teraz. Ich działalność zostanie wznowiona już 26 czerwca, a bawić się w nich będzie mogło do 150 osób - do tego limitu tak, jak do pozostałych, nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi.