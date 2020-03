Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia zakazuje wypowiadania się konsultantom wojewódzkim

Konsultanci wojewódzcy zostali zobowiązani do niewypowiadania się na tematy dotyczące koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że chce przez to "zapewnienia przekazywania informacji merytorycznie prawidłowych i jednolitych". - To cenzura - padają opinie.

Koronawirus w Polsce. Zastanawiające pismo wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko (PAP, Fot: Wojciech Pacewicz)