Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze informacje o przypadkach

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych przypadkach

Koronawirus w Polsce. Najważniejsze informacje

To co ucieszy branżę gastronomiczną to zniesienie limitu osób znajdujących się w lokalu. To samo dotyczy sklepów oraz kościołów. Powody do zadowolenia ma także branża ślubna. Od 6 czerwca możliwe będą zgromadzenia do 150 osób.