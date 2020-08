Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych przypadkach zakażeń COVID-19

Zobacz też: Rekonstrukcja rządu. Aleksander Kwaśniewski o biurokracji PiS

Koronawirus. Polska. Ministerstwo Zdrowia zachęca do szczepienia się na grypę. Będą ulgi

- Przed nami okres jesienny. Apelujemy do wszystkich, aby chętnie szczepić się przeciwko grypie. Wirus grypy, myślę, w tym roku także nam nie odpuści - powiedział we wtorek podczas konferencji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Chcemy, żeby Polacy mogli wrócić z wakacji i żeby ich to nie zaskoczyło. Nie chcemy tego robić z dnia na dzień, stąd opóźnienie we wprowadzeniu nowej listy do 1 września. To szczególna w Polsce data, kiedy większość wypoczynków się kończy - powiedział w rozmowie z WP dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia.