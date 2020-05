Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych przypadkach zakażeń

Zmarła kolejna osoba. To 83-letni mężczyzna z Poznania, który miał choroby współistniejące - zaznaczył resort. Obecnie bilans wynosi 15 510 przypadków zakażeń, z czego 777 osób nie żyje.

- Współczynnik zarażania mamy obecnie na poziomie 1, czyli jedna osoba zakaża jedną osobę. Oznacza to chwiejną równowagę. Albo znowu pójdziemy w górę, albo pójdziemy w dół. To nie oznacza, że wirus zniknie - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Koronawirus. Polska. Minister zdrowia obawia się jesieni

- Dzisiaj przygotowujemy się do jesieni, bo mogą wybuchnąć dwie epidemie w jednym momencie. Jesieni obawiam się najbardziej. Przesuwamy szczyt do przodu, wypłaszczając go. W ostatnich modelach, które otrzymałem szczyt zakażeń był na jesieni - podkreślił ostatnio Szumowski.