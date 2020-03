Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych przypadkach. Jest ofiara śmiertelna

W szpitalu w Bytomiu zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. "To 75-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące" - poinformowało ministerstwo.

Łączna liczba zachorowań w Polsce to 1717, z czego 19 osób zmarło.

Koronawirus. Polska. Prezydent ostrożny w kwestii wyborów prezydenckich

Politycy spierają się o to, czy w obecnej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie wyborów prezydenckich. - Nikt nie jest w stanie tego określić. Ja powiedziałem, mam nadzieję, że już po świętach ta sytuacja będzie się uspokajała, i że będziemy mogli wracać do normalnego życia i oczywiście mam nadzieję, że będą warunki do przeprowadzenia wyborów - powiedział w rozmowie z TVP prezydent.