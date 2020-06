Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze informacje

Zobacz także: Wybory prezydenckie 2020. Beata Kempa: Jarosław Gowin myślał, że opozycja dorosła do rozmowy

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje przed długim weekendem

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 576 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. To największy dobowy przyrost od początku epidemii COVID-19 w kraju. - Są to niepokojące dane, które mogą wskazywać na to, że epidemia się nie cofa, a przeciwnie - narasta. Obecnie mamy sytuację niewiele lepszą niż w marcu - stwierdził w rozmowie z dziennikarzem WP Tomaszem Bodyłem immunolog dr Paweł Grzesiowski.