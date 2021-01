Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało informacje o nowych przypadkach (18 grudnia)

Adam Niedzielski odpowiada rektorowi WUM. Użył mocnych słów

Koronawirus. Polska dostała od Pfizera mniej szczepionek. "Ograniczona ilość"

- Dzisiaj wylądował samolot Cargo, który przywiózł do Polskę kolejną dawkę szczepionek, niestety w bardzo ograniczonej ilości w stosunku do tego, co zapowiadała firma Pfizer wcześniej - stwierdził w poniedziałek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Jak zaznaczył, "sądząc z liczby kartonów, jest to o co najmniej połowę mniej w stosunku do tego, co wcześniej było zapowiadane". Rząd czeka na nowy harmonogram dostaw od producenta.