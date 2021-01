Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia o nowych przypadkach [4 stycznia]

Gorzka ocena Andrzeja Dudy. "Poddanie się"

Koronawirus w Polsce. Szczepionka na COVID-19 i nowa dostawa

Następna partia szczepionki przeciw koronawirusowi dotarła do Polski. W poniedziałek rano na Okęciu wylądował samolot z nową dostawą . To 360 tys. dawek. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że do godz. 18 w niedzielę zaszczepionych zostało 50 391 osób.

- Dzisiaj trafi do szpitali 152 tys. dawek, które powinny być do końca tygodnia wykorzystane - dodał Dworczyk.

Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do szkoły?

- Myślę, że ta decyzja (ws. powrotu dzieci do szkół) zostanie podjęta najwcześniej za tydzień. Musimy popatrzeć, jaki jest efekt świąt i efekt sylwestra pod kątem zakażeń. Jeżeli liczba zakażeń utrzyma się na poziomie 10 tysięcy, to pewnie dzieci z klas 1-3 wrócą do szkoły - mówił Adam Niedzielski. Minister dodał, że zapewne "nie jest to dobra informacja, ponieważ wszyscy chcieliby poznać decyzję z wyprzedzeniem".