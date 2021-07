Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia o nowych przypadkach (11 lipca, 2021 r.)

- Patriotyzm to nie jest tylko kwestia rozumienia historii, wspominania i eksponowania tych wartości, które nas historycznie jednoczą. To walka o siłę naszego kraju. Jeżeli ten patriotyzm rozumiemy uniwersalnie, jako dbanie o dobro naszej wspólnoty, zagwarantowanie, że w codziennych sytuacjach nie kierujemy się tylko i wyłącznie dobrem indywidualnym, ale dobrem wspólnoty (...), to popatrzcie na patriotyzm przez pryzmat tego, co się teraz dzieje. Uważam, że zaszczepienie się jest aktem patriotyzmu - mówił minister Niedzielski.